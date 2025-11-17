La società torinese continua a lavorare sul campo da gioco e con Marco Baroni si sta prendendo i suoi spazi all'interno del campionato. Tanti risultati utili consecutivi, anche se sembra mancare ancora qualcosa per trovare una quadra.
Calciomercato Torino – Arriva il nuovo 10: Cairo chiude con il Benfica
Il Torino continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato. Ecco tutti i dettagli e il punto su un vero e proprio colpaccio
La società si sta muovendo sia sul mercato in entrata che su quello in uscita con l'obiettivo chiaro di poter mettere a referto un'operazione di assoluto spessore. Sta prendendo quota il possibile innesto di un dieci che è pronto per approdare in Italia. Ecco tutti i dettagli <<<
