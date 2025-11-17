mondoudinese news calcio calciomercato Calciomercato Torino – Arriva il nuovo 10: Cairo chiude con il Benfica

news calcio

Calciomercato Torino – Arriva il nuovo 10: Cairo chiude con il Benfica

Il Torino continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato. Ecco tutti i dettagli e il punto su un vero e proprio colpaccio
Lorenzo Focolari Redattore 

Calciomercato Torino – Arriva il nuovo 10: Cairo chiude con il Benfica- immagine 1

La società torinese continua a lavorare sul campo da gioco e con Marco Baroni si sta prendendo i suoi spazi all'interno del campionato. Tanti risultati utili consecutivi, anche se sembra mancare ancora qualcosa per trovare una quadra.

La società si sta muovendo sia sul mercato in entrata che su quello in uscita con l'obiettivo chiaro di poter mettere a referto un'operazione di assoluto spessore. Sta prendendo quota il possibile innesto di un dieci che è pronto per approdare in Italia. Ecco tutti i dettagli <<<

© RIPRODUZIONE RISERVATA