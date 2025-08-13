Calciomercato Torino – Asllani arriva? Cifre, dettagli e ciò che devi sapere

Il Torino continua a lavorare in vista dei prossimi incontri e l'inizio di una stagione che si prospetta lunga, ma anche piena di buone aspettative. Il patron Urbano Cairo va a caccia di un calciatore che potrebbe essere la ciliegina perfetta sulla torta.
Il Torino continua a lavorare in vista dei prossimi match di campionato. Tutti i dettagli sull'operazione e sull'affare pronto alla chiusura
Tanti i nomi che sono stati messi sotto osservazione nel corso delle settimane, ma adesso sembra essere arrivato il momento perfetto per chiudere. Un centrocampista di assoluto spessore che ha grande voglia di fare la differenza. Tutti i dettagli sull'operazione Asllani <<<
