Il club granata sta lavorando in entrata ed in uscita in maniera costante. La società sa che deve fare la differenza sotto tutti i punti di vista e proprio per questo motivo sta cercando di chiudere delle operazioni di primissimo livello. Sono tanti i nomi che piacciono al Torino, ma due nello specifico sono dei veri e propri obiettivi.
Calciomercato Torino – Asllani ed Elmas in granata? La scelta di Cairo
Il Torino continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato, non perdiamo neanche un secondo e tutte le ultime sull'affare
La società sta cercando di chiudere il prima possibile un doppio affare che cambierebbe radicalmente gli obiettivi nel corso della prossima stagione. Non perdiamo neanche un secondo ed ecco tutti i dettagli sulla fattibilità. La scelta di Urbano Cairo <<<
