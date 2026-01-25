Calciomercato Torino – Baroni out? Ecco i cinque nomi per la panchina

Proprio per questo motivo la squadra sta cercando delle nuove soluzioni e di mettere a referto degli importanti rinforzi. Tutto potrebbe cambiare nel corso delle prossime ore e nessuno è al sicuro, anche la guida tecnica. Non perdiamo un secondo ed ecco i cinque nomi pronti per sostituire Marco Baroni. Profili di primissimo livello per i granata <<<