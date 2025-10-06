Calciomercato Torino – Baroni resta? Macché, la scelta di Cairo è chiara

Il Torino continua a lavorare sul mercato in entrata ed in uscita. La squadra di mister Marco Baroni non vede l'ora di fare la differenza, ma soprattutto il pareggio di Roma contro i biancocelesti di Maurizio Sarri, salva ufficialmente la panchina?
Il Torino continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato. Ecco tutti i dettagli sul futuro del club granata e del mister
Al momento la decisione sembra essere tutt'altro che chiara, visto che il club sta lavorando in maniera continua e soprattutto non ha ancora confermato la salvezza definitiva per il tecnico. Ecco tutti i dettagli sul futuro di Baroni <<<
