mondoudinese news calcio calciomercato Calciomercato Torino – Baroni saluta tutti? La decisione di Cairo è chiara

news calcio

Calciomercato Torino – Baroni saluta tutti? La decisione di Cairo è chiara

Il Torino continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato. Non perdiamo neanche un secondo ed ecco tutti i dettagli
Lorenzo Focolari Redattore 

Calciomercato Torino – Baroni saluta tutti? La decisione di Cairo è chiara- immagine 1

Il Torino continua a lavorare sul campo da gioco di partita in partita e soprattutto di settimana in settimana ma occorre trovare una quadra il prima possibile. La società granata non vede l'ora di mettere a referto diverse prestazioni positive, ma le ultime partite alzano parecchi dubbi.

La sconfitta contro il Parma getta il club nelle ultimissime posizioni della classifica. Adesso arriva il momento di fare la differenza e di conseguenza di iniziare a raccogliere risultati, anche perché il patron Urbano Cairo medita una clamorosa rivoluzione. Tutti i dettagli <<<

© RIPRODUZIONE RISERVATA