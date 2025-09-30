Il Torino continua a lavorare sul campo da gioco di partita in partita e soprattutto di settimana in settimana ma occorre trovare una quadra il prima possibile. La società granata non vede l'ora di mettere a referto diverse prestazioni positive, ma le ultime partite alzano parecchi dubbi.
mondoudinese news calcio calciomercato Calciomercato Torino – Baroni saluta tutti? La decisione di Cairo è chiara
news calcio
Calciomercato Torino – Baroni saluta tutti? La decisione di Cairo è chiara
Il Torino continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato. Non perdiamo neanche un secondo ed ecco tutti i dettagli
La sconfitta contro il Parma getta il club nelle ultimissime posizioni della classifica. Adesso arriva il momento di fare la differenza e di conseguenza di iniziare a raccogliere risultati, anche perché il patron Urbano Cairo medita una clamorosa rivoluzione. Tutti i dettagli <<<
© RIPRODUZIONE RISERVATA