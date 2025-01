Calciomercato Torino – Beffa per Vagnati e Cairo: Beto potrebbe firmare

1 di 3 Beffa per Vagnati e Cairo

Una vera e propria beffa potrebbe arrivare nelle prossime ore per Urbano Cairo e Vagnati. Il direttore sportivo ed il patron del Toro rischiano di perdere quello che è il loro obiettivo numero 1 per l'attacco del team.

Nelle ultime ore sembra esserci una grande novità per un obiettivo come Beto. Il calciatore è stato messo sotto osservazione da una squadra che sta facendo terra bruciata sul mercato. Non perdiamo altro tempo ed ecco tutti i dettagli <<<