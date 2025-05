Calciomercato Torino – La caccia al bomber non si ferma: Cairo ha 5 nomi

Il Torino continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato, la società granata non vede l'ora di fare la differenza e soprattutto di puntare ad obiettivi diversi nel corso della prossima stagione. Proprio per questo motivo è partita la caccia al nuovo numero 9 da affiancare ad un ottimo attaccante come Duvan Zapata.