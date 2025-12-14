Un momento sicuramente positivo per la squadra che milita nella massima serie del calcio italiano, la vittoria con la Cremonese ha rimosso più di qualche dubbio su un inizio di stagione che è stato valutato ben al di sotto delle aspettative.
news calcio
Calciomercato Torino – Cairo ha deciso: colpo da 10 milioni dal Napoli
Il Torino ha bisogno di mettere a referto un colpo di assoluto spessore e deve farlo il prima possibile. Tutti i dettagli sul nuovo colpo
Adesso c'è voglia di rifarsi anche sul campo da gioco e soprattutto mettere a referto degli importanti passi in avanti. Tutti i dettagli sul futuro di un calciatore decisamente importante e soprattutto sul nuovo colpo per il mercato di gennaio. Arriva il rinforzo per la difesa <<<
