Urbano Cairo ha un vero e proprio accordo con Stefano Pioli per il primo acquisto della sua campagna invernale? La sensazione è che il Torino è fortemente interessato ad un calciatore che milita nella Fiorentina, ma al momento non è ancora arrivata la giusta offerta.
Calciomercato Torino – Cairo, accordo con Pioli? Il primo colpo invernale
Il Torino continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato, non perdiamo neanche un secondo sul campo da gioco. Le ultime
Un profilo che piacerebbe a tutti i fans granata, visto che si tratta di un calciatore giovane ed italiano che ha dimostrato di poter dire la sua tra i grandi senza grossi problemi. Passiamo ai dettagli su questo possibile colpaccio. Il Torino punta in alto <<<
