Il club granata sta lavorando in maniera intensa in vista dei prossimi incontri di campionato. La squadra allenata da Urbano Cairo vuole costruire un campionato di primissimo livello e dopo il grande risultato con i giallorossi l'obiettivo è quello di alzare a tutti gli effetti il rendimento.
Calciomercato Torino – Affare fatto con il Benfica? Cairo prepara 5 milioni
Calciomercato Torino – Affare fatto con il Benfica? Cairo prepara 5 milioni
Urbano Cairo sembrerebbe essere sempre più vicino ad un colpo di primissimo livello, non perdiamo un secondo ed ecco tutti i dettagli
Nelle ultime ore sta prendendo quota un possibile affare con una delle realtà più importanti del calcio europeo e la più importante del calcio portoghese. Non perdiamo un secondo ed ecco tutti i dettagli sul possibile colpo di Urbano Cairo: affare da 10 milioni <<<
