Calciomercato Torino – Cairo batte Nicola: colpaccio da 10 milioni

Il club granata sta lavorando in maniera decisamente interessante di settimana in settimana. La sconfitta contro il Cagliari non vuole eliminare questo buon momento di forma e per continuare a fare la differenza serve colpire sul mercato ed aggiungere degli elementi importanti.
Urbano Cairo potrebbe aver battuto (a tutti gli effetti) un tecnico come Nicola ed assicurarsi le prestazioni di un grandissimo esterno
Tanti giocatori di assoluto spessore possono dire la loro con il club granata ma la società deve attingere in maniera perfetta per capire qual è il colpo migliore. Non perdiamo un istante ed ecco tutti i dettagli sul possibile affare di mercato. Un nome decisamente interessante è in arrivo <<<
