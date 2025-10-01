Dopo un avvio in campionato che ha portato solo quattro punti nel corso delle prime cinque giornate è arrivato il momento di iniziare a raccogliere i frutti del lavoro oppure potrebbe essere già la fine del rapporto tra la società e il nuovo tecnico.
Calciomercato Torino – Cairo caccia Baroni? Ecco i due sostituti perfetti
Il Torino continua a lavorare sul futuro del club in entrata ed in uscita. Non perdiamo neanche un secondo ed ecco tutti i dettagli sul futuro
Nelle ultime ore il club sta visionando anche altri profili molto interessanti. Due tecnici sembrano essere pronti per guidare la squadra nel corso delle prossime settimane. Non perdiamo neanche un secondo ed ecco tutti i dettagli sui profili perfetti per il Torino. Nomi di assoluto spessore <<<
