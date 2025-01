Calciomercato Torino – Cairo ha la sua lista segreta: tre nomi per l’attacco

Passano le settimane, ma l'unico obiettivo per il Torino resta il centravanti. La società granata deve trovare il prima possibile un nuovo attaccante che possa prendere le redini della squadra e guidare il club di Paolo Vanoli ad una stagione tranquilla.

Proprio in queste ore è stata ristretta la lista finale e di conseguenza bisogna chiudere il prima possibile per uno dei tre obiettivi definitivi. Non perdiamo tempo e partiamo con la lista aggiornata di Urbano Cairo <<<