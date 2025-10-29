Calciomercato Torino – Cairo sulla cessione: “Ecco quando me ne andrò…”

La società granata continua a lavorare sul mercato in entrata ed in uscita. La squadra di Urbano Cairo, però, deve risolvere quello che è a tutti gli effetti il problema più grande: il suo futuro. Ad oggi è ancora tutto da scrivere con il presidente che parla chiaro ed apre anche a possibili colpi di scena.
Il Torino continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato. Non perdiamo neanche un secondo ed ecco tutti i dettagli
Il nome che più di tutti potrebbe fare la differenza è proprio quello del patron della società granata. Un profilo di tutto rispetto, ma che sembrerebbe avere delle nuove idee per il club. Ecco tutti i dettagli <<<
