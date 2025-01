Calciomercato Torino – Cairo cosa combini? Sfuma l’affare con il Chelsea

Un fulmine a ciel sereno per Urbano Cairo, il direttore Vagnati ed anche per mister Paolo Vanoli. Uno dei primi colpi di questo mercato invernale rischia di saltare proprio quando la trattativa sembrava in dirittura d'arrivo.

Il calciatore arrivava dal Chelsea e non vedeva l'ora di tornare in Italia per mettersi in mostra e fare la differenza. Non perdiamo neanche un secondo ed ecco tutti i dettagli su questo affare. C'è lo zampino di un'italiana <<<