Urbano Cairo e la società granata stanno continuando a lavorare in maniera intensiva nel corso di questi ultimi giorni di mercato. Il club di Torino ha bisogno di mettere a referto dei rinforzi di primissimo livello ed assicurarsi le giocate di calciatori pronti per la categoria.
mondoudinese news calcio calciomercato Calciomercato Torino – Cairo chiude per l’ex Roma? Affare da 8 milioni
news calcio
Calciomercato Torino – Cairo chiude per l’ex Roma? Affare da 8 milioni
Il Torino continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato. Non perdiamo un secondo ed ecco tutti i dettagli sull'affare
La sconfitta contro il Como in quel modo è un monito per questi ultimi giorni di mercato. Occorre fare qualcosa in più se si vuole provare a conquistare una posizione pregiata in classifica. Non perdiamo un secondo ed ecco tutti i dettagli sul mercato. In lista un nuovo difensore centrale <<<
© RIPRODUZIONE RISERVATA