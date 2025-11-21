mondoudinese news calcio calciomercato Calciomercato Torino – Cairo prepara il colpo dai neroazzurri: le cifre

Il Torino continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato. Una squadra di primissimo livello che vuole dire la sua
Lorenzo Focolari Redattore 

Calciomercato Torino – Cairo prepara il colpo dai neroazzurri: le cifre- immagine 1

Il club granata non ha tempo da perdere e sta lavorando con grande intensità sul campo da gioco per portarsi avanti e cercare di collezionare punti importanti per permettersi un campionato di buon livello.

Per arrivare a fare la differenza sul campo da gioco bisogna inserire altri elementi di primissimo livello. Nel frattempo c’è un affare con i nerazzurri di Milano che potrebbe prendere quota da un momento all’altro. Ecco tutti i dettagli su questa trattativa <<<

