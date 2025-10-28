Calciomercato Torino – Cairo prepara il colpo dalla Spagna! Affare unico

La società granata mette a referto delle prestazioni di primissimo livello di giornata in giornata. La squadra non vede l'ora di poter dire la sua anche nel corso delle prossime sfide di campionato e questo turno infrasettimanale potrebbe essere un'importante conferma.
Il Torino continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato, non perdiamo neanche un secondo ed ecco tutti i dettagli
Il patron Urbano Cairo sa che la rosa va puntellata con qualche nuovo innesto che potrebbe davvero fare la differenza. Ecco tutti i dettagli su un possibile colpo dalla Serie A, ma che riguarda la Spagna <<<
