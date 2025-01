Calciomercato Torino – Cairo dice basta: pronti 15 milioni per un ex Napoli

La punta sembrava essere l'obiettivo numero uno del mercato della società granata. Con il passare delle settimane, però, potrebbe esserci un importante colpo di scena e proprio per questo motivo si stanno valutando anche delle altre piste.

La complicazione e le complicazioni degli affari Beto ed Arthur Cabral, stanno portando Urbano Cairo a puntare sulla trequarti e sul rinforzamento di quest'ultima. Non perdiamo neanche un secondo ed ecco i nomi perfetti per la trequarti. C'è un ex Napoli <<<