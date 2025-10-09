mondoudinese news calcio calciomercato Calciomercato Torino – Cairo fa piazza pulita: tre titolari verso l’addio

Il Torino continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato. Non perdiamo neanche un secondo ed ecco tutti i dettagli sul club
Cairo

Un avvio decisamente al di sotto delle aspettative e proprio per questo motivo la società granata potrebbe tornare a fare piazza pulita sotto tutti i punti di vista. Il club è stato messo sotto osservazione ed alcuni calciatori difficilmente continueranno la loro avventura in granata.

Talenti che hanno dato una grande mano nel corso delle ultime stagioni, ma che per il momento non trovano una quadra e di conseguenza potrebbero non rinnovare il loro contratto. Non perdiamo neanche un secondo ed ecco tutti i dettagli sui tre nomi verso l'addio <<<

