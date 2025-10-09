Calciomercato Torino – Cairo fa piazza pulita: tre titolari verso l’addio

Un avvio decisamente al di sotto delle aspettative e proprio per questo motivo la società granata potrebbe tornare a fare piazza pulita sotto tutti i punti di vista. Il club è stato messo sotto osservazione ed alcuni calciatori difficilmente continueranno la loro avventura in granata.
Il Torino continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato. Non perdiamo neanche un secondo ed ecco tutti i dettagli sul club
Talenti che hanno dato una grande mano nel corso delle ultime stagioni, ma che per il momento non trovano una quadra e di conseguenza potrebbero non rinnovare il loro contratto. Non perdiamo neanche un secondo ed ecco tutti i dettagli sui tre nomi verso l'addio <<<
