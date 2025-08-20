La dirigenza granata ha deciso e l'obiettivo sarà quello di mettere a referto un mercato di assoluto spessore. Il club non vede l'ora di fare la differenza e manca poco per regalare a mister Marco Baroni una rosa che possa competere per la parte sinistra della classifica.
Calciomercato Torino – Cairo vuole la freccia: 4 nomi per sognare l’Europa
Il Torino continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato e si prepara all'esordio, nel frattempo ecco i dettagli sul colpo
Tanti i nomi messi sotto osservazione e che la società non vede l'ora di chiudere nel corso delle prossime ore. Tra questi c'è anche quello di un nuovo esterno sinistro. Sembra essere partita una vera e proprio lotta a quattro, con profili pronti per fare la differenza. Tutti i dettagli sui nuovi colpi di mercato. Il nome che può far volare il Toro in Europa <<<
