Il club granata ha chiuso il nuovo colpo in entrata e stiamo parlando di Rafa Obrador. Il terzino ex Real Madrid è arrivato dal Benfica e non vede l'ora di rendersi protagonista nel corso delle prossime settimane. La firma è già stata messa sul contratto e non si può fare altro che attendere l'esordio.
mondoudinese news calcio calciomercato Calciomercato Torino – Cairo e Gasp chiudono lo scambio? Il nuovo colpo
news calcio
Calciomercato Torino – Cairo e Gasp chiudono lo scambio? Il nuovo colpo
Claudio Lotito ed Urbano Cairo potrebbero chiudere un nuovo scambio di mercato, ecco tutti i dettagli in vista dei prossimi incontri
Nel frattempo la società sa che deve rinforzarsi in maniera interessante anche in altri reparti ed aggiungere alla sua rosa altri componenti della rosa molto importanti. Non perdiamo un secondo ed ecco tutti i dettagli sul nuovo e possibile centrocampista. Possibile colpo dalla Roma <<<
© RIPRODUZIONE RISERVATA