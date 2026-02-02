Il club granata sta lavorando in maniera molto intensa in vista dei prossimi incontri di campionato. La vittoria contro il Lecce ha sicuramente dato una grande spinta al club che adesso si trova in una situazione più che tranquilla e potrebbe togliersi qualche altro sfizio direttamente sul mercato.
Calciomercato Torino – Cairo ha chiuso? In arrivo Mister X per la difesa
Il Torino sta lavorando intensamente sul mercato, non perdiamo un secondo ed ecco tutti i dettagli su un possibile Mister X per la difesa
L'obiettivo è quello di offrire a Marco Baroni una rosa competitiva che possa mettere in difficoltà tutte le avversarie sul cammino del Torino. Non perdiamo un secondo ed ecco i dettagli sul possibile mister X. Un vero e proprio colpo a sorpresa <<<
