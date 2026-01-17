Urbano Cairo ha deciso e questo mercato sarà fondamentale per la squadra granata. L'obiettivo è quello di alzare l'asticella dopo una prima parte di stagione che ha regalato dei segnali decisamente positivi e fatto capire che questo Toro può mettere tutti in difficoltà.
Calciomercato Torino – Cairo ha deciso: Biraghi ai saluti, ecco il sostituto
Calciomercato Torino – Cairo ha deciso: Biraghi ai saluti, ecco il sostituto
Il Torino non ha tempo da perdere ed anzi sta lavorando egregiamente in vista dei prossimi incontri di campionato. Ecco tutti i dettagli
I granata non vedono l'ora di poter fare la differenza e soprattutto di poter mettere a referto un altro colpo di primissimo livello. L'obiettivo primario, però, è liberare la rosa da calciatori oramai lontani dal progetto e pronti per una nuova avventura. Ecco tutti i dettagli <<<
