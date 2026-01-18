mondoudinese news calcio calciomercato Calciomercato Torino – Cairo ha scelto il portiere? Nuovo nome dal City

Urbano Cairo vuole sognare e potrebbe mettere a referto un colpo in stile Manchester City con Joe Hart tipo quello di qualche stagione fa
Il club granata sta lavorando in vista dei prossimi incontri di campionato e soprattutto del match dell'Olimpico (il secondo in quattro giorni) con i giallorossi di mister Gian Piero Gasperini. Per poterli ancora sorprendere serve una prova di primissimo livello.

Sono diversi i calciatori che sono stati messi sotto osservazione e nelle ultime ore si parla di un rinforzo nello specifico: un nuovo estremo difensore. Non perdiamo un secondo ed ecco tutti i dettagli su questo possibile colpo. Un affare in stile Joe Hart <<<

