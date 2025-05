Calciomercato Torino – Cairo è impazzito: il mister sarà una leggenda

Urbano Cairo non ha intenzione di perdere tempo e vuole aggiungere il prima possibile la nuova guida tecnica per la prossima stagione. Un coach di assoluto spessore per una squadra che ha intenzione di alzare l'asticella sotto tutti i punti di vista.

La squadra si prepara al nuovo nome e proprio in queste ore sembra essere stato aggiunto un profilo di primissimo livello, ma che mai era entrato in ballottaggio. Un nome a caccia del riscatto e che vuole mettersi in mostra proprio in Serie A. Cairo sta per chiudere il colpaccio <<<