Il mercato si sa che regala sempre dei colpi di scena non indifferenti. La squadra granata ne è stata vittima nel corso dell'ultima sessione o meglio dire sul fotofinish di questa sessione a dir poco movimentata. L'ultimo giorno ha regalato diverse sorprese e ce n'è una anche per il club di Cairo.
Calciomercato Torino – Cairo INFURIATO! Salta l’affare fatto
Il Torino non ci sta e sa che perde un calciatore decisamente importante in vista della prossima stagione. Ecco tutti i dettagli sul colpo
Il calciatore che nel corso della prossima stagione potrebbe iniziare una nuova avventura ben lontano da Torino è Saba Sazonov. Il centrale, però, poteva già farlo ma c'è stato un errore che ha fatto infuriare il patron granata. Tutti i dettagli su questo retroscena di mercato <<<
