Il Torino di Urbano Cairo sta lavorando in maniera incisiva nel corso delle ultime settimane, l'obiettivo è quello di mettere a referto un nuovo colpo di primissimo livello o meglio riformulare un reparto che per il momento è a dir poco deficitario.
mondoudinese news calcio calciomercato Calciomercato Torino – Cairo inizia la rivoluzione: tre colpi in difesa
news calcio
Calciomercato Torino – Cairo inizia la rivoluzione: tre colpi in difesa
Il Torino sta continuando a lavorare sul mercato in entrata ed in uscita. Non perdiamo un istante ed ecco tutti i dettagli su tre colpacci
La difesa si sta mostrando decisamente al di sotto delle aspettative e proprio per questo motivo la squadra non vede l'ora di poter aggiungere degli elementi importanti sotto tutti i punti di vista. Nel corso delle ultime ore sono tre i nomi che stanno prendendo quota. Ecco i possibili obiettivo del Toro <<<
© RIPRODUZIONE RISERVATA