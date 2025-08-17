Un affare di primissimo livello potrebbe arrivare direttamente dalla massima serie del calcio italiano. Il Torino dopo l'infortunio di Ardian Ismajli non vede l'ora di mettere a referto un nuovo colpo di assoluto spessore. Serve un calciatore che ben conosca il campionato.
Calciomercato Torino – Cairo no limits! In arrivo un colpaccio dalla Viola
Calciomercato Torino – Cairo no limits! In arrivo un colpaccio dalla Viola
Il Torino continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato, ecco tutti i dettagli e il punto su un colpaccio dalla Viola
Un nome sembra essere stato individuato dalla società e si tratta di un calciatore che nel corso delle ultime settimane sta trovando poco spazio con la maglia della Viola. Non perdiamo neanche un secondo ed ecco tutti i dettagli sul possibile nuovo colpo per la difesa <<<
