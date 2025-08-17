mondoudinese news calcio calciomercato Calciomercato Torino – Cairo no limits! In arrivo un colpaccio dalla Viola

news calcio

Calciomercato Torino – Cairo no limits! In arrivo un colpaccio dalla Viola

Il Torino continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato, ecco tutti i dettagli e il punto su un colpaccio dalla Viola
Lorenzo Focolari Redattore 

Cairo

Un affare di primissimo livello potrebbe arrivare direttamente dalla massima serie del calcio italiano. Il Torino dopo l'infortunio di Ardian Ismajli non vede l'ora di mettere a referto un nuovo colpo di assoluto spessore. Serve un calciatore che ben conosca il campionato.

Un nome sembra essere stato individuato dalla società e si tratta di un calciatore che nel corso delle ultime settimane sta trovando poco spazio con la maglia della Viola. Non perdiamo neanche un secondo ed ecco tutti i dettagli sul possibile nuovo colpo per la difesa <<<

© RIPRODUZIONE RISERVATA