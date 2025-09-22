Il patron si può definire amareggiato dopo il match di ieri sera e il ritorno di mister Ivan Juric allo stadio Grande Olimpico. Una prestazione decisamente al di sotto delle aspettative per una squadra che non è riuscita a bissare la grande prova offerta contro la Roma in un altro Olimpico.
Calciomercato Torino – Cairo non ci sta, Baroni a rischio? Il punto
news calcio
Calciomercato Torino – Cairo non ci sta, Baroni a rischio? Il punto
Il Torino continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato e di Coppa Italia, ma il prossimo match sarà decisivo
Proprio per questo motivo la dirigenza sta iniziando a pensare ad un possibile colpo di scena. Sono diversi i nomi messi sotto osservazione. Non perdiamo neanche un secondo ed ecco tutti i dettagli su un possibile affare. Baroni a rischio? Il punto <<<
