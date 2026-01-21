Il nuovo terzino è arrivato e stiamo parlando di Rafa Obrador, ma questo non è l'unico colpo che la società potrebbe chiudere nel corso delle prossime settimane. Il team non vede l'ora di aggiungere anche un nuovo difensore centrale per allungare la rosa e soddisfare le richieste di Marco Baroni.
mondoudinese news calcio calciomercato Calciomercato Torino – Cairo ha il nuovo centrale: colpo dalla Premier
news calcio
Calciomercato Torino – Cairo ha il nuovo centrale: colpo dalla Premier
Il Torino sta lavorando intensamente sul mercato in entrata ed in uscita, con l'obiettivo di scrivere sul suo taccuino un nuovo centrale
Il calciatore che è stato messo sotto osservazione arriverebbe dal campionato più importante del calcio europeo e sarebbe un titolarissimo all'interno della squadra gestita dal mister ex biancocelesti. Non perdiamo un secondo ed ecco tutti i dettagli su questa trattativa <<<
© RIPRODUZIONE RISERVATA