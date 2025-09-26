Il club granata sta lavorando intensamente in vista dei prossimi incontri di campionato. Un avvio di stagione non semplice in cui la squadra granata va a caccia della riscossa e soprattutto del riscatto sotto tutti i punti di vista.
Calciomercato Torino – Cairo parla chiaro: "Io cedo, ma ad oggi…"

Il Torino continua a ragionare su una possibile cessione delle quote del club. Ecco tutti i dettagli su questo addio che potrebbe arrivare
Allo stesso tempo la società si sta muovendo anche in altre direzioni. In questo caso non si parla di mercato in entrata o in uscita, ma di un argomento che sta a cuore a tutti i fans della società granata: la cessione del club. Ecco le parole di Cairo sul futuro del club <<<
