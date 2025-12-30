Calciomercato Torino – Cairo perde Zapata? Doppia cessione alle porte

Il club granata sta lavorando in maniera perfetta nel corso delle ultime settimane per programmare nel migliore dei modi la prossima sessione di mercato. Il team sa che deve fare un passo in avanti se vuole sperare di costruire una stagione di primissimo livello.
Il Torino sta lavorando intensamente nel corso delle ultime settimane, non perdiamo un istante ed ecco tutti i dettagli sul mercato
Nelle ultime ore, però, ci sono delle notizie che fanno preoccupare e stiamo parlando di calciatori che hanno le qualità per fare la differenza ma potrebbero vedere il loro futuro in un'altra casacca e non quella granata. Ecco tutti i dettagli sul mercato <<<
