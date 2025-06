Calciomercato Torino – Pessina in granata? Cairo prepara il botto

Il Torino sta iniziando a preparare la sua prossima stagione nella massima serie del calcio italiano. La squadra granata non vede l'ora di fare la differenza e mettersi in mostra, dopo l'ultima annata che è stata un passo indietro sotto tutti i punti di vista.

Per rilanciarsi va scelto il nuovo coach, ma soprattutto sembra essere tutto fatto per un nuovo nome di assoluto livello in mediana. Non perdiamo neanche un secondo e passiamo subito ai dettagli di un affare che cambierebbe il centrocampo dei granata. Il punto sul nuovo nome <<<