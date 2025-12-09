Calciomercato Torino – Cairo non ci sta! I tre nomi per il post Baroni

Un buon primo tempo, in cui la squadra granata si era trovata in doppio vantaggio si un avversario come la capolista attuale del nostro campionato. Con il passare dei minuti, però, l'intensità è crollata ed i rossoneri sono riusciti a trovare le tre reti che hanno permesso di ribaltare la sfida e portarsi a casa tre punti fondamentali.

Il Torino deve cambiare marcia, visto che dietro le società hanno iniziato a correre e la classifica si sta facendo molto preoccupante. Proprio per questo motivo la squadra sta cercando di capire quali potrebbero essere i colpi più importanti e se c'è il dovere di cambiare la guida tecnica. Tre sono i nomi messi sotto osservazione da parte della società granata. I nomi per il post Baroni <<<