Il Torino di Urbano Cairo sta conducendo un mercato di primissimo livello. La squadra ha grande voglia di chiudere le operazioni sotto tutti i punti di vista. Manca ancora un tassello per fornire una rosa perfetta ad un tecnico di primo livello come Marco Baroni.
Calciomercato Torino – Cairo si prende Elmas? C’è una novità clamorosa
Il Torino continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato. Ecco tutti i dettagli su una novità clamorosa per il club
Adesso è arrivato il momento di capire se si arriva ad una chiusura dell'affare che porterebbe in granata un calciatore decisamente interessante come Elif Elmas. Ecco tutti i dettagli sul colpo <<<
