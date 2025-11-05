Calciomercato Torino – Cairo prepara il colpo? Il 10 perfetto per i Granata

Il club granata continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato e si gode un momento favorevole in cui sono arrivati ben cinque risultati utili consecutivi. L'obiettivo è quello di continuare su questa media.
Il Torino di Urbano Cairo sta continuando a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato, ma arrivano delle importanti novità
Logicamente la società granata sta lavorando anche sul mercato per rinforzare in maniera netta ed interessante la mediana. C'è un nuovo nome che sta prendendo quota ed arriva dall'Austria. Ecco tutti i dettagli sul possibile rinforzo di primissimo livello <<<
