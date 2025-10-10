Calciomercato Torino – Cairo prepara 15 milioni: ecco il nuovo centrale

La società granata continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato. Il team sa che deve fare la differenza sotto tutti i punti di vista, ma soprattutto che serve ancora qualche adattamento per poter arrivare a qualcosa in più della solita salvezza tranquilla e la conseguente posizione a metà classifica.
Il Torino continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato, non perdiamo un secondo ed ecco tutti i dettagli sul mercato
Nelle ultime ore la società sta visionando diversi profili interessanti soprattutto per la difesa. Si parla di un calciatore nello specifico che nella massima serie del calcio olandese si sta mettendo in mostra con prove di assoluto spessore. Ecco tutti i dettagli su questo colpo <<<
