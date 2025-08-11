mondoudinese news calcio calciomercato Calciomercato Torino – Cairo prepara l’ultimo regalo: affare da 12 milioni

Il Torino continua a lavorare sia sul presente che sul futuro e sta cercando di mettere a referto un regalo di primissimo livello. Il punto
Dopo una campagna acquisti di primissimo livello in cui il Torino si è rinforzato in tutti i reparti e si è assicurato le prestazioni di diversi giocatori molto interessanti, la squadra granata sta lavorando all'arrivo dell'ultimo tassello perfetto per mister Marco Baroni.

Un calciatore di primissimo livello che sappia fare la differenza sotto tutti i punti di vista. Un obiettivo non impossibile, ma neanche semplice da raggiungere. Non perdiamo tempo e passiamo subito al nome perfetto per la trequarti ed alle alternative <<<

