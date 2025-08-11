Dopo una campagna acquisti di primissimo livello in cui il Torino si è rinforzato in tutti i reparti e si è assicurato le prestazioni di diversi giocatori molto interessanti, la squadra granata sta lavorando all'arrivo dell'ultimo tassello perfetto per mister Marco Baroni.
mondoudinese news calcio calciomercato Calciomercato Torino – Cairo prepara l’ultimo regalo: affare da 12 milioni
news calcio
Calciomercato Torino – Cairo prepara l’ultimo regalo: affare da 12 milioni
Il Torino continua a lavorare sia sul presente che sul futuro e sta cercando di mettere a referto un regalo di primissimo livello. Il punto
Un calciatore di primissimo livello che sappia fare la differenza sotto tutti i punti di vista. Un obiettivo non impossibile, ma neanche semplice da raggiungere. Non perdiamo tempo e passiamo subito al nome perfetto per la trequarti ed alle alternative <<<
© RIPRODUZIONE RISERVATA