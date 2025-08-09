mondoudinese news calcio calciomercato Calciomercato Torino – Cairo RE del mercato! Colpo da 15 milioni chiuso

Il Torino è ufficialmente una delle società migliori sul mercato in entrata ed in uscita. La squadra granata sta chiudendo un colpo da brividi
Lorenzo Focolari Redattore 

Il Torino sta lavorando intensamente sul mercato in entrata ed in uscita, nel corso delle ultime ore sembra essere arrivata una notizia che potrebbe stravolgere tutte le pagelle e tutti i programmi fatti di giornata in giornata. La società si potrebbe assicurare le prestazioni di un calciatore che ha già fatto sognare il pubblico granata.

Un vero e proprio ritorno di primissimo livello per una trattativa che porterà in quel di Torino un jolly offensivo di primissimo livello. Non perdiamo neanche un secondo ed ecco tutti i dettagli sull'affare. Cairo RE del mercato: ecco perché <<<

