Calciomercato Torino – Cairo RE degli svincolati? Ecco i 5 nomi in arrivo

La società granata sta definendo in questi istanti il profilo del nuovo tecnico o meglio di chi guiderà la squadra nel corso della prossima stagione. Nel frattempo il club dovrebbe affidarsi a diversi colpi per migliorare la rosa nel corso dei prossimi giorni. Il mercato fornisce delle occasioni molto interessanti.

Sono più di 60 i calciatori in scadenza che potrebbero entrare (senza ombra di dubbio) all'interno del mondo granata. Non perdiamo neanche un secondo e passiamo ai cinque colpi che il Torino potrebbe mettere in cima alla sua lista. Tutti i dettagli e il punto su dei nomi di assoluto spessore <<<