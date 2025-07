Calciomercato Torino – Cairo rilancia, dopo Anjorin ecco tre colpi: i nomi

Tutto è pronto per il primo affare in entrata del Torino, visto che dopo l'addio di Samuele Ricci è arrivato il momento di mettere a referto un colpo molto importante e trovare il sostituto di un mediano nel giro della Nazionale. Il calciatore che piace al club è Tino Anjorin e sembra essere solo questione di tempo prima che arrivi la chiusura definitiva.

Allo stesso tempo la società sta lavorando per altri tre profili di spessore. Calciatori che potrebbero fare la differenza e di conseguenza non vedono l'ora di indossare la casacca granata. Ecco i tre nomi perfetti per il Torino e che potrebbero arrivare nel corso di questa sessione estiva. I nomi che piacciono alla società <<<