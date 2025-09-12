Calciomercato Torino – Cairo saluta per sempre? Le ultime sulla cessione

La società granata torna a lavoro sul campo da gioco, dopo un inizio di stagione tutt'altro che entusiasmante e graziato (sotto tutti i punti di vista) da Moise Kean, visto che la società ha rischiato di trovarsi a zero punti dopo due incontri.
Il Torino di Urbano Cairo continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato. Ecco tutti i dettagli su una possibile cessione
Urbano Cairo ha senza ombra di dubbio un altro punto di domanda che lo pervade da diverse settimane. Sono tanti gli investimenti nella società, ma potrebbe arrivare una nuova operazione di assoluto spessore. Tutti i dettagli sui possibili saluti del presidente <<<
