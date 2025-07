Calciomercato Torino – Cairo ha scelto: ecco il nuovo bomber granata

L'obiettivo non sarà semplice da raggiungere, ma si sta cercando di fare il possibile pur di trovare una quadra prima che inizi il ritiro estivo al Filadelfia in quel di Torino. Non perdiamo neanche un secondo ed ecco tutti i dettagli sul nome nuovo per l'attacco del Torino. Profilo che piace a molti club del calcio italiano <<<