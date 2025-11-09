Il club granata continua a lavorare in maniera intensiva in vista dei prossimi incontri di campionato, visto che deve proteggere a tutti i costi la sua striscia di risultati utili consecutivi che hanno raggiunto la sesta gara. Il pareggio contro i bianconeri, nella stracittadina è sicuramente un grande risultato.
mondoudinese news calcio calciomercato Calciomercato Torino – Cairo ha scelto! Nuovo colpo in mediana, post Juve
news calcio
Calciomercato Torino – Cairo ha scelto! Nuovo colpo in mediana, post Juve
Il Torino continua a lavorare e dire la sua sul campo da gioco in vista dei prossimi incontri di campionato. Tutti i dettagli sul nuovo nome
Mancano ancora i tre punti che oramai hanno raggiunto i 20 incontri di fila fuori dallo Stadio Olimpico Grande Torino senza questo risultato. Nel frattempo il patron Urbano Cairo non vede l'ora di mettere a referto un nuovo innesto in mediana. Arriva un ex Champions League <<<
© RIPRODUZIONE RISERVATA