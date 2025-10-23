mondoudinese news calcio calciomercato Calciomercato Torino – Cairo senza freni! Colpo dalla Francia in mediana

Il Torino continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato. Non perdiamo neanche un secondo ed ecco tutti i dettagli
Lorenzo Focolari Redattore 

Due partite possono cambiare in maniera decisa il futuro di una squadra e questo è quello che sta accadendo al Torino di mister Marco Baroni. La squadra sta facendo la differenza sotto tutti i punti di vista e soprattutto sembra aver trovato la quadra che può portare il team a mettere in seria difficoltà tutte le avversarie.

Logicamente si cerca sempre di migliorare La Rosa e soprattutto aggiungere quelli tasselli che potrebbero mancare per avere un team completo e di primissimo livello. Tutti i dettagli sul nuovo centrocampista <<<

