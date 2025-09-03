Calciomercato Torino – Cairo sferra un altro colpo? Il nuovo muro a costo 0

La rosa del Torino sembra essere definitivamente completa, se non per un piccolo tassello. La squadra non vede l'ora di fare la differenza sul campo da gioco e proprio per questo motivo sta lavorando in maniera intensa per rimediare ad una partenza al di sotto delle aspettative.
Il Torino continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato. Non perdiamo neanche un secondo ed ecco tutti i dettagli
La società è a caccia di un nuovo difensore centrale da unire alla già corposa difesa. Un calciatore che possa occupare un ruolo da titolare senza grossi problemi. Non perdiamo neanche un secondo ed ecco tutti i dettagli sul futuro del club granata. Il nome perfetto arriva a parametro zero <<<
