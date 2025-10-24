Calciomercato Torino – Cairo sogna l’Europa! Arriva il nuovo 10

I risultati positivi contro tre delle squadre più seguite del nostro campionato hanno portato il Torino a credere fortemente in una stagione di primissimo livello. Il club (non dimentichiamo) che ha messo a referto delle prove di primissimo livello contro team come Napoli, biancocelesti di Maurizio Sarri e i giallorossi guidati da Gasperini.
Il Torino continua a lavorare sul mercato in entrata ed in uscita. Non perdiamo neanche un secondo ed ecco tutti i dettagli sull'affare
Urbano Cairo sa che potrebbe mancare davvero poco per vedere una squadra in grado di sovvertire le gerarchie della classifica e che possa puntare all'altra parte della classifica. Il patron pensa ad un super colpo: ecco il nuovo numero 10 <<<
