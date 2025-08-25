mondoudinese news calcio calciomercato Calciomercato Torino – Cairo vuole sognare! Ecco 15 milioni per l’Europa

Il Torino vuole sognare sotto tutti i punti di vista e non vede l'ora di mettere a referto un doppio colpo di assoluto spessore. I dettagli
Lorenzo Focolari Redattore 

La sensazione dalle parti di Torino sembra essere chiara e manca davvero poco al club per poter sognare sotto tutti i punti di vista. La società granata non vede l'ora di mettere a referto gli ultimi tasselli di un mercato che ha visto delle spese per circa 30 milioni di euro.

Cifre importanti da parte di una squadra che non vede l'ora di concludere il suo mercato e fare una stagione di primissimo livello. Cambiando rapidamente discorso, ecco le ultime sul mercato in entrata ed in uscita. Due colpi per sognare in grande <<<

